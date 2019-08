Nachwahl erster Test für Johnson

London Der britische Premierminister Boris Johnson hat sich am Donnerstag einem ersten Test bei einer Wahl für seine neue Regierung unterzogen. Die arbeitsfähige Mehrheit seiner konservativen Regierung könnte im britischen Parlament auf eine Stimme reduziert werden. Bei einer Nachwahl ging es um den Sitz in einem Wahlbezirk in Wales, in dem der konservative Amtsinhaber Chris Davies wegen Ausgabenbetrug entlassen worden war. Davies kandidiert wieder, könnte aber gegen Jane Dodds von den Liberaldemokraten verlieren. Bei der Nachwahl könnte das Thema Brexit Folgen haben. Die Konservativen haben im Unterhaus keine Mehrheit.