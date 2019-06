London Die britischen Konservativen sind nach dem Debakel um den verstolperten EU-Austritt und der Rückzugsankündigung der glücklosen Premierministerin Theresa May auf der Suche nach einem Retter. Die Europawahl Ende Mai bescherte der Partei von Winston Churchill und Margaret Thatcher gerade mal neun Prozent der Stimmen – so ein Ergebnis hatte es seit dem frühen 19. Jahrhundert nicht mehr gegeben.

Ex-Außenminister Johnson sagte gar schon das Aussterben der Tories voraus, sollte der Brexit nicht bis zum 31. Oktober vollzogen sein. Der Prophet, der da zur Läuterung aufruft, wird von vielen inzwischen als Heilsbringer betrachtet. Johnson ist der klare Favorit im Rennen um die Nachfolge Mays, die an diesem Freitag ihren Parteivorsitz niederlegen wollte.

Johnson verspricht, bis Ende Oktober aus der EU auszuscheiden - mit oder ohne Abkommen. Ihm wird zugetraut, Ober-Brexiteer Nigel Farage in die Schranken zu weisen, der die Konservativen mit seiner Brexit-Partei vor sich her treibt. Die Farage-Partei verpasste bei einer Nachwahl im ostenglischen Peterborough nur knapp ihren ersten Sitz im britischen Parlament.

Gleichzeitig ist Boris Johnson aus seiner Zeit als umtriebiger Londoner Bürgermeister als einer in Erinnerung geblieben, der auch liberale Wähler anziehen kann. Das könnte ihm bei einer Parlamentswahl zum Sieg über Labour-Chef Jeremy Corbyn verhelfen.

Doch sein Erfolg ist noch nicht garantiert. Meist waren es nicht die Favoriten, die sich im Rennen um das Amt des Parteichefs bei den Tories durchsetzten. Knapp ein Dutzend Konservative haben ihren Hut in den Ring geworfen. Doch gemäß neu beschlossener Regeln könnte sich das Feld ziemlich schnell lichten. Nur wer bis Montagabend acht Abgeordnete hinter sich bringen kann, darf an dem Auswahlverfahren teilnehmen. Danach gibt es mehrere Abstimmungsrunden in der Fraktion, bei denen weiter ausgesiebt wird.

Schafft es Johnson in die zweite Phase – eine Stichwahl der Parteimitglieder zwischen den zwei verbliebenen Kandidaten – dürften sich seine Chancen noch einmal erheblich verbessern: An der Basis ist „Boris“, wie er oft nur genannt wird, schon seit Langem der Favorit.