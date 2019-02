Polit-Beben im britischen Parlament

London Fünf Wochen vor dem Brexit hat die neu gegründete „Unabhängige Gruppe“ im Unterhaus Zuwachs auch von den regierenden Konservativen bekommen. Die EU-freundlichen Politikerinnen Heidi Allen, Sarah Wollaston und Anna Soubry traten am Mittwoch aus der Tory-Partei aus und schlossen sich der neuen Gruppe an. In ihr sind bereits acht Abgeordnete, die die größte Oppositionspartei Labour aus Protest verlassen hatten. Die Ex-Tory-Frauen riefen andere Abgeordnete auf, ihrem Beispiel zu folgen. Beobachter meinen, dass sich dadurch die Machtverhältnisse im Parlament ändern und dies doch noch zu einer Lösung im Streit um den EU-Austritt führen könnte.