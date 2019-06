London Gleich zum Auftakt seines dreitägigen Staatsbesuchs in Großbritannien hat US-Präsident Donald Trump für Verstimmung gesorgt. Er verspottete am Montag den Londoner Bürgermeister Sadiq Khan im Kurznachrichtendienst Twitter als „Komplettversager“. Khan, der nach allem, was man höre, furchtbar schlechte Arbeit als Bürgermeister von London geleistet habe, sei „gemein“ zu ihm gewesen, twitterte Trump.

Khan erinnere ihn an den „sehr dummen und inkompetenten“ Bürgermeister von New York, Bill de Blasio – doch sei der Londoner Bürgermeister „nur halb so groß“. Dabei schrieb Trump den Namen des Labour-Politikers mit pakistanischen Wurzeln falsch als „Kahn“ statt „Khan“. Khan und der US-Präsident lieferten sich schon zuvor verbale Scharmützel. Am Sonntag hatte der Bürgermeister Trumps Sprache mit der von „Faschisten des 20. Jahrhunderts“ verglichen. Auch der Demokrat de Blasio ist ein erklärter Trump-Kritiker. Der New Yorker Bürgermeister konterte mit einem eigenen Tweet, in dem er Trump den „Zwilling“ des russischen Präsidenten Wladimir Putin nannte – „nur wird seine Präsidentschaft kürzer sein“.

Die 93-jährige Königin Elizabeth II. ließ sich beim Empfang des US-Präsidenten und der First Lady Melania im Buckingham-Palast nichts anmerken. Das Präsidentenpaar verzichtete auf eine Verbeugung beziehungsweise einen Knicks, was aber auch nicht zwingend Pflicht bei der Begrüßung der Queen ist. Melania trug ein weißes Kleid mit dunklem Gürtel und Kragen und einen Hut. Begleitet wurde der Empfang vom Kanonendonner der Salutschüsse.

Vor einem gemeinsamen Mittagessen wurden Trump und Melania im Garten des Palasts mit militärischen Ehren empfangen. Der US-Präsident und Thronfolger Prinz Charles schritten die Reihen der Gardesoldaten ab und unterhielten sich mit einigen der Männer in der typisch roten Uniform und den Bärenfellmützen. An den oberen Fenstern des Palasts war zeitweise Trumps Tochter Ivanka mit ihrem Mann Jared Kushner zu sehen. Am Nachmittag besuchte das Präsidentenpaar die Westminster Abbey in London. Zudem fand ein Staatsbankett im Buckingham-Palast statt.

Trumps Visite ist höchst umstritten. An diesem Dienstag wird mit massiven Protesten gerechnet; Berichten zufolge werden 250 000 Teilnehmer erwartet. Millionen Briten unterzeichneten eine Petition, um den Staatsbesuch zu verhindern.