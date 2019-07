„Trump wollte Obama eins auswischen“

London US-Präsident Donald Trump soll nach einem Medienbericht den Atom-Deal mit Iran vor allem aus persönlichen Gründen einseitig aufgekündigt haben, um seinem Vorgänger Barack Obama eins auszuwischen. Die Zeitung „Mail on Sunday“ veröffentlichte am Sonntag erneut Details aus vertraulichen Depeschen des inzwischen zurückgetretenen britischen Botschafters in Washington. Darin schrieb Botschafter Kim Darroch, bei dem Ausstieg handele es sich um einen Akt von „diplomatischem Vandalismus“. Die Veröffentlichung von Auszügen aus den vertraulichen E-Mails ist in Großbritannien heftig umstritten. Scotland Yard prüft, wer die Schreiben des Botschafters an die Presse weitergegeben hat.