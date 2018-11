Noch immer Verfahren gegen NS-Täter

Ludwigsburg Auch 73 Jahre nach dem Ende des 2. Weltkriegs werden noch Strafverfahren wegen NS-Verbrechen geführt. Die Zentrale Stelle der Landesjustizverwaltungen zur Aufklärung nationalsozialistischer Verbrechen in Ludwigsburg verfolgt nach Angaben ihres Leiters, Jens Rommel, jährlich 30 Verfahren gegen NS-Täter. Wenige Verfahren schafften es aber vor Gericht. Trotz des Alters der Beschuldigten bestehe der Auftrag an die Zentrale Stelle aber fort, sagte Rommel im Interview mit der NWZ. Die Behörde war vor genau 60 Jahren, am 1. Dezember 1958, gegründet worden.