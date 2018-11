Lübeck Nach fünf Minuten scheint bereits alles klar zu sein. Geht es nach dem Beifall und dem Jubel der CDU-Mitglieder zum Auftakt, steht der Gewinner des Abends bereits fest: Den stärksten Applaus kriegt Friedrich Merz, dicht gefolgt von Annegret Kramp-Karrenbauer und dann erst Jens Spahn. Die CDU-Basis feiert ihre drei Kandidaten und auch sich selbst. Aufbruchstimmung in der Lübecker „Kulturwerft Gollan“ und Auftakt des Kandidaten-Rennens, der Premiere der Regionalkonferenzen der CDU. Der Machtkampf um die Nachfolge von Angela Merkel geht in die entscheidende Phase.

Am Ende das Abends wird deutlich: Es läuft alles auf ein Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen Kramp-Karrenbauer, der Merkel-Vertrauten, und Merz, dem großen Gegenspieler der Kanzlerin, heraus.

Rund 700 Christdemokraten aus Hamburg, Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern sind am Abend nach Lübeck in die alte Werfthalle mit ihrem morbiden Charme gekommen, die heute als Kulturzentrum dient. Nicht jeder CDU-Anhänger findet einen Sitzplatz in dem gewaltigen Ziegelbau, viele müssen stehen, dicht gedrängt. Das Interesse ist riesig, die Neugier groß, viel größer, als man in der Berliner Parteizentrale erwartet hatte. Schon ist man auf der Suche nach größeren Hallen für die weiteren sieben Auftritte.

Vor allem geht es hier darum, wer in Zukunft die CDU führen soll. Kramp-Karrenbauer, Merz und Spahn stehen auf dem Prüfstand. Wer von ihnen macht am Ende das Rennen? Glaubt man den jüngsten Umfragen, liegt die CDU-Generalsekretärin bei der Parteibasis vorn, 46 Prozent wünschen sie sich als Merkel-Nachfolgerin, 33 Prozent den Polit-Rückkehrer Merz und nur zwölf Prozent Gesundheitsminister Spahn. Bisher kann die Union in der Wählergunst aber nicht von dem Wirbel um die Kandidaten profitieren, sie bleibt mit 26 Prozent im Umfragetief.

Muntere Casting

Gut drei Stunden lang dauert das muntere Kandidaten-Casting. Zehn Minuten Redezeit für jeden, die Reihenfolge wird ausgelost, danach beginnt das Frage-Antwort-Spiel mit dem Publikum, die drei Bewerber stellen sich dem Kreuzverhör – ein Polit-Happening, so ganz nach dem Geschmack des Publikums. Ob Innere Sicherheit, Flüchtlingspolitik, Wehrpflicht, Soli, Bildung, Frauenquote, Diesel oder Digitalisierung – es wird kontrovers debattiert.

Insgesamt achtmal treffen die drei Rivalen in den Regionalkonferenzen in den nächsten zwei Wochen aufeinander. Dann entscheiden die 1001 Delegierten beim Bundesparteitag am 7. Dezember in Hamburg darüber, wer künftig an der Parteispitze stehen wird. Ein Machtkampf im Talkshow-Format, Warmlaufen für die Abstimmung.

Kramp-Karrenbauer steigt in Lübeck als erste in den Ring. Plötzlich wird es mucksmäuschenstill in der Halle. Wahlniederlagen, schlechte Umfragen und dennoch: „Diese Partei lebt, sie will diskutieren“, ruft „AKK“. „Wir dürfen nicht bange sein. Wir werden auch die Herausforderungen der Zukunft meistern“, will sie Mut machen, gibt sich entschlossen, und die CDU-Anhänger jubeln. Sie als Frau der Mitte mit 18 Jahren Regierungserfahrung im Saarland, die weiß wie man Wahlen gewinnt, gegen den Polit-Rückkehrer Merz und gegen den Youngster Spahn, beides Vertreter des konservativen Flügels, so lautet ihr Angebot.

„Es macht richtig Spaß, wieder dabei zu sein“, schwärmt Friedrich Merz und setzt gleich zu Beginn aufs Gefühl, gibt den verlorenen Sohn, der zurück ist. „Ich merke erst jetzt, was mir in den letzten Jahren gefehlt hat“, sagt der frühere Chef der Unions-Bundestagsfraktion. Dank an Merkel für 18 Jahre an der Spitze der Partei und jede Menge Balsam für die Seele der Basis. Rechtsruck? Kurswechsel? Nicht mit ihm. Die CDU sei „Volkspartei der Mitte“, die weder nach rechts noch nach links verschoben werden müsse. Bei der Basis kommt das an, bringt das Punkte und Applaus.

Richtige Prophezeiung

Schließlich ist Jens Spahn an der Reihe. „Wir überraschen uns grad selbst, wir überraschen Deutschland“, lobt Spahn den Dreikampf der Kandidaten und die Begeisterung der Basis. Der 38-Jährige wirbt für mehr Generationengerechtigkeit. Man dürfe den Kindern und Enkeln, künftigen Generationen „nicht Maxi-Schulden, Mini-Renten und Müll in den Meeren hinterlassen“, warnt er. Die CDU brauche kein „Weiter so“ und keine Nostalgie. Ein „echter Neustart“ sei notwendig mit einem Generationenwechsel. Freundlicher Beifall am Ende, doch der Funke ist nicht richtig übergesprungen.

„Das wird ein spannender Abend, den wir zusammen erleben“, hatte Gastgeber Daniel Günther, CDU-Landeschef und Ministerpräsident von Schleswig-Holstein, dem Publikum bei der Begrüßung prophezeit und damit nicht falsch gelegen. „Wer immer von Euch am Ende gewinnt, wir brauchen Euch am Ende alle drei in verantwortungsvollen Positionen“, appelliert Günther an die Kandidaten.