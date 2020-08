Corona-Hilfen ergaunert? – U-Haft

Lübeck Die Staatsanwaltschaft Lübeck ermittelt gegen einen 36-Jährigen aus dem Kreis Pinneberg, der unberechtigt Kurzarbeitergeld und Corona-Soforthilfe in Höhe von 15 Millionen Euro beantragt haben soll. Dazu soll der Betreiber einer Beratungsfirma in Hamburg unrechtmäßig erworbene Sozialversicherungsdaten verwendet haben, teilten die Staatsanwaltschaft Lübeck und das Hauptzollamt Itzehoe nun mit. Der Mann sitzt den Angaben zufolge in Lübeck in Untersuchungshaft.