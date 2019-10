Eskalation nach Demos für Kurden in NRW

Lüdenscheid /Bottrop Einen Tag nach der Messerattacke auf einen 50-jährigen türkischstämmigen Deutschen bei einer Kurden-Demonstration in Lüdenscheid hat die Polizei noch keinerlei Hinweise auf den Täter. Der wegen des politischen Hintergrunds eingeschaltete Staatsschutz ermittle wegen gefährlicher Körperverletzung und werte derzeit umfangreiches Bildmaterial aus, sagte ein Sprecher der Polizei Hagen am Donnerstag. Zu der Eskalation war es am Mittwoch bei einer von der Partei „Die Linke“ angemeldeten Demonstration gegen die türkische Militäroffensive in Nordsyrien gekommen.

Auch eine pro-kurdische Demonstration in Bottrop war am Mittwoch eskaliert. Hier seien bereits Anzeigen gegen vier junge Leute wegen besonders schweren Landfriedensbruchs geschrieben worden, berichtete eine Sprecherin des Polizeipräsidiums.