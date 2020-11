Historie: Vertriebene erhalten Archiv

Lüneburg /Berlin Das Schicksal deutscher Heimatvertriebener soll langfristig in einem bundesweiten Archiv abgebildet werden. Außerdem wird die Förderung der historischen Aufarbeitung für das kommende Jahr um 800 000 Euro aufgestockt. Das beschloss der Haushaltsausschuss des Bundestages, wie Eckhard Pols, Unionssprecher der Gruppe der Vertriebenen, Aussiedler und deutschen Minderheiten am Freitag mitteilte.

• Landesmuseum

Demnach erhält das Ostpreußische Landesmuseum in Lüneburg eine Archivarstelle, die der Bund mit 45 000 Euro pro Jahr bezuschusst. „Es zeichnet sich am Landesmuseum jetzt schon ab, dass für die Vermittlung und Erforschung ostpreußischer und deutschbaltischer Kulturarbeit die Bewahrung und Zugänglichkeit von Archivmaterial unverzichtbar ist“, schreibt Pols.

• Carl-Schirren-Archiv

Weitere 200 000 Euro sollen an das ebenfalls in Lüneburg ansässige Carl-Schirren-Archiv fließen. Im Bestand des mittelalterlichen Brömsehauses befinden sich laut einer Expertenkommission relevante Archivalien für die Geschichte der Deutschbalten. Mit den Bundesmitteln sollen die wissenschaftliche Erschließung und die Digitalisierung der historischen Dokumente gefördert werden. „Durch beide Projekte wird es langfristig möglich, ein Ostpreußen- und Baltendeutschen-Archiv aufzubauen und Synergieeffekte am Standort Lüneburg zu nutzen“, schreibt Pols.

Auch die Vernetzung mit dem dortigen, ebenfalls vom Bund geförderten Institut für Kultur und Geschichte der Deutschen in Nordosteuropa werde angestrebt.

• Schloss Steinort

Mit 500 000 Euro fördert der Bund die Instandhaltung des Schlosses Steinort in Masuren (im heutigen Polen), um eine der bedeutensten noch erhaltenen Gutsanlagen Ostpreußens vor dem Verfall zu bewahren. Bei dem Gebäude handelt es sich um das ehemalige Herrenhaus der Familie von Lehndorff.