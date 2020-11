Corona: Gericht bestätigt Schließungen

Lüneburg Fitnessstudios und Gastronomiebetriebe in Niedersachsen müssen vorerst geschlossen bleiben. Anträge auf vorläufige Außervollzugsetzung der Schließung seien abgelehnt worden, teilte das Niedersächsische Oberverwaltungsgericht am Freitag in Lüneburg mit (Az.: 13 MN 411/20 u.a.) / (Az.: 13 MN 433/20 u.a.).

Das OVG lehnte die Anträge nach einer Folgenabwägung ab. Anders als bei der Sperrstunde und dem Beherbergungsverbot seien die Schließungen besser begründet worden. Der Senat betonte aber, dass in den Eilverfahren nicht abschließend zu beurteilen war, ob die Regelungen mit dem allgemeinen Gleichheitssatz zu vereinbaren seien. Es bedürfe einer weitergehenden Prüfung. Die Klärung weiterer wichtiger Fragen könnte ein Hauptsacheverfahren bringen.