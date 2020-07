Suche nach Kajakfahrer beendet

Lüneburg /Geesthacht Die Suche nach einem vermutlich 23-jährigen an einem Wehr bei Geesthacht verunglückten Kajakfahrer ist auch am Montag erfolglos geblieben. „Wir haben die Suche beendet“, sagte Antje Freudenberg von der Polizeiinspektion Lüneburg. Wäre der vermisste Mann ans Ufer getrieben worden, wäre er im Rahmen der groß angelegten Suchaktionen am Sonntag auch gefunden worden. Taucher konnten wegen der starken Strömung nicht am Wehr nach dem Vermissten suchen.