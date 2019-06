Lüneburg Lüneburg hat nach eigenen Angaben als erste Stadt in Niedersachsen die Zweckentfremdung von Wohnraum verboten. Damit soll die dauerhafte Umwandlung von Wohnungen in Ferienappartements verhindert werden. Auch gegen einen grundlosen Leerstand, der länger als sechs Monate dauert, kann die Stadt künftig vorgehen. Das teilte die Verwaltung am Mittwoch nach dem entsprechenden Ratsbeschluss mit.

Lüneburgs Oberbürgermeister Ulrich Mädge sagte, es sei dringend erforderlich, der inflationären Entstehung von Ferienwohnungen in Wohngebieten entgegen zu wirken. Auch Gewerbe habe in Wohngebieten nichts zu suchen. „Jede Wohnung, die zweckentfremdet wird, fehlt uns auf unserem ohnehin sehr angespannten Wohnungsmarkt.“

Der Landtag in Hannover hatte Ende März die Grundlagen für das Verbot geschaffen. Kann eine Kommune nachweisen, dass es nicht genug bezahlbare Mietwohnungen für die Bürger gibt, kann sie die Umwandlung von Wohnraum zu Ferienappartements oder Gewerberäumen nun von einer Genehmigung abhängig machen.