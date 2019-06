Lüneburg verbietet AirBnB

Lüneburg Lüneburg hat als erste Stadt in Niedersachsen die Zweckentfremdung von Wohnraum verboten. Damit soll die Umwandlung von Wohnungen in Ferienappartements verhindert werden. Auch gegen grundlosen Leerstand kann die Stadt nun vorgehen. Bei AirBnB, einem Portal auf dem Wohnungen vermietet werden, sind für Ende Juli 128 private Unterkünfte in Lüneburg buchbar. Der Landtag in Hannover hatte Ende März die Grundlagen für das Verbot geschaffen, das in Lüneburg erstmals umgesetzt wird. Kann eine Kommune nachweisen, dass es nicht genug bezahlbare Mietwohnungen gibt, kann sie die Umwandlung zu Ferienappartements von einer Genehmigung abhängig machen.