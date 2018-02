Militärbischof mahnt Ditib

Lüneburg Der evangelische Militärbischof Sigurd Rink hat klare Regeln für eine muslimische Seelsorge bei der Bundeswehr gefordert. Es sei klar, dass kein ausländischer Staat in die Militärseelsorge hineinwirken dürfe, sagte Rink am Freitag in Lüneburg. Er nannte dabei ausdrücklich den Islam-Verband Ditib, der mit der türkischen Religionsbehörde eng verwoben ist. In der Militärseelsorge wirken dürften auch nicht „Religionsfunktionäre, die vom Geld arabischer Staaten abhängen.