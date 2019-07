Kinder und Jugendliche sexuell missbraucht

Lüneburg /Münster Wegen sexuellen Missbrauchs wird gegen einen ehemaligen Jugendbetreuer ermittelt. Wie Polizei und Staatsanwaltschaft Lüneburg am Donnerstag mitteilten, war der 26-Jährige am Mittwoch an seinem Wohnsitz in Münster verhaftet worden. Der gebürtige Lüneburger soll sich an fünf Jungen im Alter von elf und mehr Jahren vergangen haben. Es sei möglich, dass weitere Fälle und Opfer hinzukämen. Der 26-Jährige, der nach Bekanntwerden der Vorwürfe im April seinen Posten in der Jugendarbeit der Deutschen Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) aufgab, soll die Opfer bei Jugendfreizeiten missbraucht haben. Der Mann sei noch in einem weiteren Sportverein aktiv gewesen. Hinweise dass es auch dort zu Straftaten gekommen sei, gebe es nicht.