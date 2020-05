Oberverwaltungsgericht: Schon 250 Corona-Verfahren

Lüneburg Was verbindet Möbelhausinhaber, Waschanlagenbesitzer und Betreiber von Tierparks? Sie alle wehren sich vor den Verwaltungsgerichten gegen die Corona-Regeln des Landes. Der Infektionsschutz habe den sieben niedersächsischen Verwaltungsgerichten und dem Oberverwaltungsgericht (OVG) in Lüneburg binnen weniger Wochen ein neues Tätigkeitsfeld beschert, so OVG-Präsident Thomas Smollich. Bis Ende April wurden von Gewerbetreibenden und Privatleuten 250 Verfahren angestrengt. 75 sogenannte Corona-Verfahren sind laut Smollich bereits erledigt.

Wie der OVG-Präsident erläuterte, würden es die Verwaltungsrichter lediglich schaffen, behördliche Anordnungen im Eilverfahren entweder außer Vollzug zu setzen oder zu bestätigen. Viele amtliche Verfügungen würden sich aber ohnehin mit den zunehmenden Lockerungen in der Krise erledigen. Trotz einer Niederlage im Eilverfahren führen Betroffene das Hauptverfahren aber oft weiter, weil es meist um Schadenersatzansprüche gehe. In den vergangenen Wochen fanden hingegen kaum öffentliche Verhandlungen statt.

Neustart der Gerichte

In diesem Monat soll der Betrieb in Oldenburg, Osnabrück, Stade, Göttingen, Hannover, Braunschweig und am Oberverwaltungsgericht unter Einhaltung der gültigen Abstands- und Hygienevorschriften stufenweise wieder aufgenommen werden. Die Entscheidung, ob und wann mündlich verhandelt wird, obliege dabei jeweils den Richterinnen und Richtern.

Trotz des Rückgangs der neu eingegangenen Klagen gab es Ende 2019 am OVG noch immer einen Altbestand von rund 31 000 Verfahren. Wollte man nur den Bestand von 18 147 Asylverfahren innerhalb eines Jahres abbauen, bedürfe es etwa 92 Richterstellen und rund 60 Stellen im nichtrichterlichen Dienst – also jeweils mindestens die Hälfte aller Beschäftigten, erklärte Smollich weiter.

Auch vor dem Hintergrund der kontinuierlich ansteigenden Verfahrenslaufzeit, die im Schnitt bei 14 Monaten (2018: 12,5) liege, blickt der OVG-Präsident „mit gewisser Sorge“ auf die Haushaltsplanungen des Landes. Bis Ende dieses Jahres sollen an den Verwaltungsgerichten 15 Richterstellen wegfallen. Bis Ende 2022 sollen gar weitere 46 Stellen abgebaut werden. Das gefährde den Abbau der Altverfahren, sagte Smollich.