Oldenburger Schülerinnen scheitern mit Eilantrag

Lüneburg /Oldenburg Die Maskenpflicht im Unterricht der Sekundarstufen I und II hat nach einem Gerichtsurteil in Niedersachsen Bestand. Das Niedersächsische Oberverwaltungsgericht in Lüneburg wies einen Eilantrag von zwei Schülerinnen aus Oldenburg ab. Das Urteil wurde am Dienstag bekannt gegeben und ist nicht anfechtbar (Az.: 13 MN 519/20).

Nach der landesweiten Corona-Verordnung vom 30. Oktober gilt an Schulen in Niedersachsen eine Maskenpflicht, wenn der örtliche Inzidenzwert die kritische Marke von 50 überschreitet. Die Schülerinnen argumentierten, dass eine Maskenpflicht nicht geeignet sei, die Verbreitung des Coronavirus zu verhindern. Die Anknüpfung an eine Inzidenz sei willkürlich. Auch greife die Pflicht unverhältnismäßig in Grundrechte ein.