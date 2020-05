SPD verlegt Parteitag in Oktober

Lüneburg /Oldenburg Mehrere Dutzend Anträge lagen auf dem Tisch, zudem sollte ein neuer Vorstand gewählt werden: Doch Corona-bedingt fiel der für den 18. April geplante Parteitag der SPD Niedersachsen ins Wasser. Nun steht ein neuer Termin fest – und zwar am Samstag, 24. Oktober, in Lüneburg, wie SPD-Sprecherin Vivien Werner auf Anfrage mitteilte.

Ministerpräsident Stephan Weil kandidiert erneut als SPD-Landesvorsitzender. Als Generalsekretärin will er den gut 200 Delegierten die Oldenburgerin Hanna Naber vorschlagen. Die 48-Jährige gehört dem Landesvorstand seit 2014 an, seit 2016 als Schatzmeisterin. Sie soll Alexander Saipa folgen, der für eine Wiederwahl nicht mehr zur Verfügung steht. Für die Runde der fünf Stellvertreter Weils will sich auch der Landtagsabgeordnete Philipp Raulfs (29) aus Gifhorn bewerben, wie es heißt.