Schüsse auf Menschen: Angeklagte vor Gericht

Oldenburg/Wilhelmshaven/Elsfleth

Studieren Im Oldenburger Land Jade Hochschule plant „Lange Nacht der Einschreibung“

Hier kann man in familiärer Atmosphäre studieren: Der Semesterstart steht auch an der Jade Hochschule kurz bevor. Was macht die Hochschule aus, welche sind die kleinsten Studiengänge und welche sind besonders begehrt?