Unipräsident Spoun bleibt in Lüneburg

Lüneburg Hochschulpräsident Sascha Spoun bleibt nach Kritik an seiner Wahl zum neuen Präsidenten der Universität Göttingen nun doch in Lüneburg. Er stehe für das Amt an der Göttinger Georg-August-Universität nicht mehr zur Verfügung, teilte die Leuphana Universität Lüneburg mit. Gegen Spouns Wahl in Göttingen hatte es großen Widerstand aus der dortigen Professorenschaft gegeben, zwei unterlegene Bewerber zogen vor Gericht. „Mit großem Erstaunen habe ich jetzt zur Kenntnis nehmen müssen, dass es offenbar formale Fehler bei der Dokumentation einzelner Auswahlschritte gegeben haben soll“, begründete Spoun seine Entscheidung.