Zeugnistelefon freigeschaltet

Lüneburg Die Niedersächsische Landesschulbehörde schaltet zur Zeugnisvergabe am 3. Juli wieder ihr „Zeugnistelefon“ und eine E-Mail-Adresse frei. Schüler und Eltern können dann ihre Fragen, Sorgen und Ängste mit Schulpsychologen besprechen, wie die Behörde in Lüneburg mitteilte. Auch Erziehungsberechtigte und andere Ratsuchende können sich an die Experten wenden. Sie sind von neun bis 17 Uhr unter der Telefonnummer 0541/77046-448 und unter der E-Mail-Adresse zeugnishotline@nlschb.niedersachsen.de zu erreichen.