Marine Le Pen soll 300 000 Euro zurückzahlen

Luxemburg Die französische Rechtspopulistin Marine Le Pen ist mit einer Klage gegen eine Rückzahlung von EU-Mitteln gescheitert. Le Pen müsse dem Europaparlament rund 300 000 Euro erstatten, mit denen sie eine Assistentin bezahlt hatte, so das EU-Gericht in Luxemburg am Dienstag (Rechtssache T-86/17). Die Chefin der französischen Partei Rassemblement National – ehemals Front National (FN) – und ehemalige EU-Abgeordnete konnte aus Sicht der Richter nicht nachweisen, dass ihre Mitarbeiterin von 2010 bis 2016 tatsächlich im Parlament tätig oder überhaupt dort anwesend war. Le Pen hatte die Vorwürfe zurückgewiesen.