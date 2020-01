Verstoß gegen EU-Recht

Luxemburg Eine weitreichende Vorratsdatenspeicherung verstößt nach Ansicht eines wichtigen EU-Gutachters auch zur Terrorbekämpfung gegen EU-Recht. Generalanwalt Manuel Campos Sánchez-Bordona vom Europäischen Gerichtshof hält die Speicherung von Telefon- und Internetverbindungsdaten nur in sehr engem Rahmen für rechtenmäßig, geht aus einem am Mittwoch in Luxemburg veröffentlichten Gutachten hervor (Rechtssachen C-623/17, C-511/18 C-512/18, C-520/18).

Damit stützt der Gutachter ein wichtiges EuGH-Urteil von 2016, wonach die anlasslose Speicherung der Verbindungsdaten – wie in Frankreich, Großbritannien und Belgien – nicht mit EU-Recht vereinbar ist. Um die nationale Sicherheit zu gewährleisten und Kriminalität zu bekämpfen, sei nur eine begrenzte und differenzierte Speicherung von Daten mit begrenztem Zugang möglich.