Explosion: Keine Spur in Lyon

Lyon Nach einer Explosion mit Verletzten im französischen Lyon sind die Hintergründe der Tat am Wochenende unklar geblieben. Von einem zur Fahndung ausgeschriebenen Tatverdächtigen fehlte auch am Sonntag jede Spur. Die Pariser Anti-Terror-Staatsanwaltschaft leitete Ermittlungen wegen versuchten Mordes im Zusammenhang mit einem terroristischen Hintergrund ein, erklärte Staatsanwalt Rémy Heitz.

Die Explosion hatte sich am Freitag gegen 17.30 Uhr im Zentrum der Metropole Lyon ereignet. Es habe noch niemand die Tat für sich reklamiert, sagte Heitz. Allein die Tatsache, dass jemand mitten am Tag in einer belebten Straße eine solche Tat verübe, reiche für Anti-Terror-Ermittlungen aus. Ersten Erkenntnissen nach wurde die Explosion mit einem Fernzünder ausgelöst. In der abgestellten Tüte seien Objekte aus Metall gewesen.