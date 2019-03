Lyon Frankreichs höchster katholischer Würdenträger ist überraschend wegen Vertuschung von Missbrauchsvorwürfen schuldig gesprochen worden und hat seinen Rücktritt angekündigt. Die Anklage hatte im Januar noch den Freispruch von Kardinal Philippe Barbarin gefordert. Er werde sein Rücktrittsgesuch beim Papst einreichen, sagte Barbarin nach der Urteilsverkündung am Donnerstag. Das Urteil, das kurz nach dem Gipfeltreffen im Vatikan zu sexuellem Missbrauch kommt, dürfte Signalwirkung haben. Für zahlreiche Beobachter ist die Entscheidung des Gerichts historisch.

Das Gericht in Lyon verurteilte den Erzbischof der Stadt zu sechs Monaten Gefängnis auf Bewährung. Barbarins Anwälte kündigten an, in Berufung zu gehen.

Kardinal Barbarin wurde vorgeworfen, Missbrauchsvorwürfe gegen einen Priester nicht weiter verfolgt zu haben. Dieser soll in den 1980er Jahren gegen Dutzende Kinder übergriffig geworden sein und noch jahrzehntelang für die Kirche gearbeitet haben.

Mehrere Tage hatten Zeugen im Januar dem Gericht eindringlich ihre Missbrauchserfahrung geschildert. „Endlich werden wir die Wahrheit über einen Mechanismus des Schweigens erfahren“, hatte ein Opfer erklärt.