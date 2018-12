Außenminister Heiko Maas (SPD) hat am Mittwoch in der Nähe von Mossul im Nordirak das Mor-Mattai-Kloster besucht. Hier wird er von einem Geistlichen durch eine Felsenwand geführt. Deutschland finanziert derweil den Wiederaufbau einer Moschee in Mossul, die drei Jahre lang in den Händen der Terrororganisation Islamischer Staat (IS) war. Maas kündigte an, 450 000 Euro bis zum Jahr 2021 dafür zur Verfügung zu stellen. dpa-BILD: