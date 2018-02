Madrid /Barcelona Die ehemalige Vertreterin der katalonischen Regionalregierung in Berlin, Marie Kapretz, sieht die Unabhängigkeitsbewegung in der Region trotz des privaten Eingeständnisses eines Scheiterns von Separatisten-Chef Carles Puigdemont nicht am Ende. Die Bewegung für eine Ablösung von Spanien werde nicht von ein oder zwei Personen geführt. „Das ist eine breite Massenbewegung, die man nicht so schnell einfach für beendet erklären kann.“