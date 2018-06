Entzieht Parlament Rajoy das Vertrauen?

Madrid Die Abwahl des spanischen Ministerpräsidenten Mariano Rajoy durch ein Misstrauensvotum ist in greifbare Nähe gerückt. Den Sozialisten von Pedro Sánchez, die den Antrag eingebracht hatten, fehlten zu Beginn der Parlamentsdebatte am Donnerstag nur wenige Stimmen, um den Regierungschef zu Fall zu bringen. Zünglein an der Waage wird bei der Abstimmung am Freitag die Baskisch-Nationalistische Partei sein, die im Parlament über fünf Sitze verfügt. Diese hatte Rajoy kürzlich mit ihren Stimmen geholfen, den Haushalt zu verabschieden.