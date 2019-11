Madrid /Los Angeles /Oldenburg Die spanische Regierung hat der schwedischen Klimaaktivistin Greta Thunberg Hilfe angeboten, um ihre Teilnahme an der UN-Klimakonferenz im Dezember in Madrid zu ermöglichen. „Liebe Greta, es wäre toll, Dich hier in Madrid zu haben“, twitterte Umweltministerin Teresa Ribera. „Wir würden Dir sehr gern bei der Überquerung des Atlantiks helfen.“

Eigentlich sollte die Weltklimakonferenz in Santiago de Chile stattfinden. Chile sagte die Konferenz jedoch wegen der heftigen Proteste im Land ab, Spanien sprang daraufhin als Gastgeber ein. Das Spitzentreffen soll nun vom 2. bis 13. Dezember in Madrid abgehalten werden.

Thunberg will trotz des Ortswechsels dabei sein bei der Konferenz. Sie müsse jetzt aber eine Möglichkeit finden, den Atlantik erneut zu überqueren, schrieb die 16 Jahre alte Initiatorin der internationalen Klimabewegung „Fridays for Future“ bereits am Freitag auf Twitter.

Der Oldenburger Profisegler Boris Herrmann und sein Co-Skipper Pierre Casiraghi hatten Thunberg, ihren Vater Svante sowie einen Filmemacher im August per Hochsee-Segeljacht über den Atlantik in die USA gebracht. Thunberg hatte den Törn auf sich genommen, weil sie als Zeichen für mehr Klimaschutz nicht fliegen wollte. Im September sprach sie in New York vor den Vereinten Nationen, aber auch die geplante Klimakonferenz in Santiago de Chile war ein Hauptgrund für die beschwerliche Reise gewesen.