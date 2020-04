Separatisten in Hausarrest

Madrid Die Corona-Krise in Spanien hat aller Voraussicht nach auch Auswirkungen auf die zu langjährigen Haftstrafen verurteilten Separatistenführer aus Katalonien. Das Justizministerium der Region schlug am Dienstag vor, dass zahlreiche Häftlinge – darunter auch die neun Politiker und Aktivisten – die Zeit der landesweiten Ausgangssperre in ihren Häusern verbringen könnten. Es handele sich um eine „außergewöhnliche Maßnahme in einem noch nie da gewesenen Notstand“.

Die Regierung hatte die seit Mitte März geltenden Ausgangsbeschränkungen bis zum 11. April verlängert. In der Nacht zum Dienstag trat eine drastische Verschärfung in Kraft. Alle, die nicht in wesentlichen Wirtschaftssektoren tätig sind, dürfen nicht mehr zu ihrer Arbeitsstelle fahren.