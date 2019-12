Madrid Das Jahr der großen Klimaproteste endet mit einer bitteren Enttäuschung für Fridays for Future – und für alle, die dachten, dass Klimaschutz jetzt überall ganz oben auf der Agenda steht. Handelt jetzt, schnell und entschieden. Lauter hätte der Ruf vor allem junger Klimaaktivisten kaum sein können auf dem UN-Klimagipfel in Madrid. Erhört wurde er nicht.

• Abschlusserklärung

Zwar einigten sich die knapp 200 Länder nach Marathonverhandlungen und einer Rekord-Verlängerung von mehr als 40 Stunden auf eine gemeinsame Abschlusserklärung. Sie wurde aber von den übermüdeten Klimadiplomaten mit sehr spärlichem Applaus begrüßt. Zu viel war in den vergangenen Tagen und Nächten passiert – und doch zu wenig. Entsprechend groß ist der Frust. Aber er war absehbar. Denn in Madrid prallten zwei Welten aufeinander.

• Klimabewegung

Da ist die Welt der Klimaschutzbewegung, die mit Fridays for Future so laut, fordernd und wütend ist wie nie zuvor. Greta Thunberg hat für diese Konferenz gleich zwei Mal den Atlantik überquert – weil sie auch persönlich ein Zeichen setzen will gegen die massiven CO2-Emissionen von Flugzeugen. In Madrid wird sie als Star gefeiert.

• Knapp 200 Staaten

Und da ist die Welt der mühsamen Klima-Weltpolitik, wo um die winzigste Formulierung tagelang gestritten wird, wo fast 200 Staaten mit denkbar unterschiedlichen Interessen an einem Strang ziehen und am Ende halbwegs einstimmig entscheiden sollen. Und das in Zeiten von Präsidenten wie Donald Trump in den USA oder Jair Bolsonaro in Brasilien. „Die Geopolitik spielt hier schon eine Rolle“, sagt ein Verhandler vorsichtig – und alle wissen, was gemeint ist.

• Konferenzleitung

Dass die Konferenz am Sonntag mit zwei Tagen Verspätung endet, lässt erahnen, was in den Verhandlungsräumen los war. Die chilenische Konferenzleitung – Madrid war nur wegen der Unruhen in dem südamerikanischen Land kurzfristig als Gastgeber eingesprungen – wirkte überfordert, machte strategische Fehler, technische Probleme führten zu Chaos in der Abschlusssitzung.

• Gutschriften

In Madrid ging es vor allem um Regeln für den internationalen Handel mit Klimaschutz-Gutschriften – er soll Industriestaaten ermöglichen, ihre Ziele fürs Einsparen von Treibhausgasen teilweise im Ausland zu erreichen, sprich: sich Klimaschutz anderswo zu kaufen. Dazu gelang keine Einigung. Nicht nur die Bundesregierung hatte die Haltung vertreten: Hier lieber gar nichts machen, als es schlecht zu machen. Schlimmes verhindern kann manchmal fast wie Fortschritt wirken.

• Geld

Wie immer ging es auch ums Geld. Hurrikans, Starkregen und Dürren haben auch in diesem Jahr vielen ärmeren Ländern wieder schwer zugesetzt. Viele von ihnen zeigten sich zum Abschluss schwer enttäuscht.

• Klimaschutz

Der Klimaschutz an sich war das wohl größte Problem dieser Konferenz. Denn mit dem Pariser Klimaabkommen hat die Weltgemeinschaft 2015 nicht nur das Ziel vereinbart, die Erderhitzung auf deutlich unter 2 und möglichst auf 1,5 Grad zu begrenzen. Es gibt auch einen Fahrplan. Und der sieht vor, dass alle fünf Jahre die nationalen Klimaschutz-Pläne aktualisiert werden – beginnend 2020. Was das Pariser Abkommen wert ist, erfährt die Welt also erst im November 2020 in Glasgow.

• Forscher

Darauf aber will die Klimabewegung nicht warten. Wenn die Zeit zur Senkung der Treibhausgas-Emissionen so schnell davonrennt, wie Wissenschaftler sagen, worauf noch warten? Alden Meyer von der Union of Concerned Scientists (Union besorgter Wissenschaftler) ist seit dem Start der Klimaverhandlungen 1991 dabei. Entgeistert sagt er in Madrid: „Ich habe noch nie so eine fast komplette Trennung gesehen zwischen dem, was Wissenschaft und die Menschen verlangen, und dem, was die Klimaverhandler an Sinnvollem liefern.“