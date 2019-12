Madrid Bei der UN-Klimakonferenz hat Deutschland sich zum Start der Ministerrunden als Antreiber präsentiert – doch Umweltschützer bewerten die Klimapolitik der Bundesregierung als mäßig. Dank Kohle-Kompromiss, Klimapaket und internationalem Einsatz machte Deutschland im Klimaschutz-Index von Germanwatch, Climate Action Network (CAN) und New Climate Institute zwar vier Plätze gut und landete auf Rang 23, liegt aber noch hinter Staaten wie Indien oder Brasilien.

Spitzenreiter bleibt demnach Schweden, gefolgt von Dänemark und Marokko. Die Klimaschützer urteilten aber auch, dass kein Land „sehr gut“ abschneidet, und ließen die ersten drei Plätze der Rangliste erneut frei. Schlusslicht sind erstmals die USA – direkt hinter Saudi-Arabien und Taiwan.

Bundesumweltministerin Svenja Schulze (SPD) forderte am Dienstag vor Vertretern aus knapp 200 Staaten mehr Einsatz der großen Volkswirtschaften. Sie kündigte an, dass Deutschland seinen Beitrag für die Anpassung an den Klimawandel in ärmeren Ländern um 30 Millionen Euro aufstockt.

Am Dienstag hatten offiziell die Klimaverhandlungen auf Ministerebene begonnen, zuvor hatten die Fachleute eine gute Woche lang Gespräche geführt. Die Verhandlungen laufen nach Angaben von Diplomaten und Beobachtern zäh – das ist aber nicht ungewöhnlich. Je nach Thema bremsen demnach unter anderem China, Brasilien, Indien und Saudi-Arabien, aber auch die USA, die den Austritt aus dem Pariser Klimaabkommen eingeleitet haben. Es geht etwa um Regeln, nach denen Staaten Klimaschutz im Ausland finanzieren und sich anrechnen können.

Bereits 2015 hatte sich die Weltgemeinschaft im Pariser Klimaabkommen das Ziel gesetzt, die Erderhitzung auf deutlich unter zwei Grad zu reduzieren, aber die Treibhausgas-Emissionen steigen weltweit weiter.

Klimaforscher trafen sich am Dienstag am Rande des Gipfels mit der schwedischen Aktivistin Greta Thunberg. Die 16-Jährige betonte erneut, es müssten die Wissenschaftler gehört werden. „Die Diskrepanz zwischen dem, was hier hinter verschlossenen Türen bei den Verhandlungen passiert, und der Realität da draußen ist verstörend“, sagte Rachel Cleetus von der Union of Concerned Scientists (Vereinigung besorgter Wissenschaftler). „Wo immer wir hinschauen, sehen wir schon Veränderungen durch den Klimawandel, von den höchsten Bergen über die entlegensten Regionen bis hin zu den tiefsten Ozeanen“, warnte auch Ko Barrett vom Weltklimarat IPCC.