AfD-Politiker Poggenburg tritt ab

Magdeburg Der nach seiner umstrittenen Aschermittwochsrede auch innerparteilich unter Druck stehende AfD-Landespolitiker André Poggenburg aus Sachsen-Anhalt wird den Fraktions- und Parteivorsitz niederlegen. Er erkläre verbindlich und freiwillig seinen Rücktritt von beiden Ämtern zum 31. März, teilte der 42-Jährige am Donnerstag mit. Er begründete seinen Schritt auch mit dem bundesweiten Echo auf seine Rede beim politischen Aschermittwoch in Sachsen. Es sei „ein enormer medialer Druck aufgebaut“ worden. Der Vize-Bundesvorstandsvorsitzende Kay Gottschalk sprach am Donnerstag von einer „guten und weisen Entscheidung“.