Entlassung: Zerbricht „Kenia“ am Rundfunkbeitrag?

Magdeburg Der Streit der Landesregierung Sachsen-Anhalts über den Rundfunkbeitrag und die Abgrenzung zur AfD spitzt sich weiter zu. Am Freitag entließ Ministerpräsident Reiner Haseloff seinen Innenminister Holger Stahlknecht (beide CDU). Hintergrund ist ein Interview Stahlknechts in der Magdeburger „Volksstimme“, in dem dieser einen Bruch der Koalition mit SPD und Grünen und die Möglichkeit einer allein von der CDU gebildeten Minderheitsregierung nicht mehr ausgeschlossen hatte.

Stabile Mehrheit als Ziel

Die sogenannte Kenia-Koalition ringt seit Wochen um eine einheitliche Position zur Erhöhung des Rundfunkbeitrags auf 18,36 Euro ab 1. Januar. Im Koalitionsvertrag ist dazu Beitragsstabilität vereinbart. SPD und Grüne wollen die Erhöhung dennoch mittragen, die CDU-Fraktion will sie aber verhindern. Die AfD ist ebenfalls gegen die Erhöhung. Sollte die CDU ihre Position mit Hilfe der AfD durchsetzen, wollen SPD und Grüne die Koalition verlassen. Sie sehen in dem Vorhaben eine Zusammenarbeit mit der AfD, die alle drei Koalitionspartner eigentlich ausgeschlossen hatten.

Haseloff versicherte, er verfolge das Ziel, „in der für das Land schwierigsten Phase der Überwindung einer Pandemie bisher unvorstellbaren Ausmaßes eine in jeder Hinsicht handlungsfähige Regierung anzuführen“. Diese solle auch im Landtag über verlässliche Mehrheiten verfügen.

Das Vertrauensverhältnis zu Stahlknecht sei so schwer gestört, dass er der Landesregierung nicht weiter angehören könne, teilte die Staatskanzlei in Magdeburg mit. Ministerpräsident Haseloff hatte eine Minderheitsregierung bisher stets kategorisch ausgeschlossen – ebenso wie eine Abhängigkeit von Stimmen der AfD.

Stahlknecht war seit 2011 Innenminister, seit 2018 CDU-Landeschef und galt jahrelang als gesetzt für die Nachfolge von Ministerpräsident Haseloff. Dieser Ambition machte der Amtsinhaber erst vor wenigen Wochen einen Strich durch die Rechnung und verkündete, für eine dritte Amtszeit als CDU-Spitzenkandidat anzutreten.

Stahlknecht will nun auch sein Amt als CDU-Landeschef aufgeben. Der 56-Jährige kündigte am Freitagabend in einer persönlichen Erklärung seinen Rücktritt für den 8. Dezember an.

Druck auf Landes-CDU

Auf Bundesebene und von Verbänden wuchs am Freitag der Druck auf die sachsen-anhaltinische CDU, den Staatsvertrag nicht gemeinsam mit der AfD zu kippen. So warnte der Präsident des Zentralrates der Juden, Josef Schuster, in der „Jüdischen Allgemeinen“: „Ein derartiges Vorgehen wäre geeignet, die Glaubwürdigkeit der Gesamtpartei schwer zu beschädigen.“

Die CDU-Bundesvorsitzende Annegret Kramp-Karrenbauer rief die Koalition in Sachsen-Anhalt auf, für stabile Verhältnisse zu sorgen.