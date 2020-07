Halle-Anschlag: Angeklagter nutzt Gerichtssaal als Bühne

Magdeburg Was am 9. Oktober in Halle geschehen ist, ist einigermaßen klar. Der rechtsextreme Attentäter filmte, wie er an der Tür der Synagoge scheiterte, er filmte, wie er zunächst die 40-jährige Jana L. und später den 20-jährigen Kevin S. erschoss. Das Ganze streamte er live ins Internet.

Bedeutendster Prozess

Doch um die Frage „Was ist passiert?“ geht es vielen gar nicht so sehr in dem Prozess, der am Dienstag in Magdeburg begann. Sie wollen vor allem verstehen, wie aus Stephan Balliet, einem hageren, eher kleinen 28-Jährigen, ein rechtsextremer Terrorist werden konnte. Der erste Prozesstag gibt darüber einiges preis.

Das Oberlandesgericht Naumburg hat sich für den vielleicht bedeutendsten Prozess in der Geschichte Sachsen-Anhalts einiges vorgenommen: Für die 18 geplanten Verhandlungstage sind 147 Zeugen benannt. In der 121-seitigen Anklage wirft die Bundesanwaltschaft Stephan Balliet 13 Straftaten vor.

Ein Massaker hatte der Angeklagte anrichten wollen, am höchsten jüdischen Feiertag Jom Kippur wollte er – wie er vor Gericht freimütig einräumt – eine Synagoge stürmen und möglichst viele Juden töten. Minutenlang lässt sich der Angeklagte bei jeder Gelegenheit über Muslime und Schwarze aus. Der Mann aus einem 1000-Seelen-Dorf in Sachsen-Anhalt sieht in ihnen Eroberer, die ihn aus der Gesellschaft verdrängen wollten. In seiner absurden Logik macht er Juden für diese vermeintliche Eroberung verantwortlich.

Schlussendlich tötete er keine Juden, weil er es mit seinen selbstgebauten Waffen und Sprengsätzen nicht schaffte, die Tür der Synagoge zu überwinden. „Jetzt hab ich mich global lächerlich gemacht“, habe er gedacht.

Rechtsextreme Theorien

Das Internet sei sein einziger sozialer Kontakt jenseits der Familie gewesen, sagt der Angeklagte. Dort könne er offen kommunizieren, das könne er im echten Leben in Deutschland nicht. Dort habe er auch die Waffenteile besorgt, ein Manifest hochgeladen und die Tat gestreamt.

Stephan Balliet weiß genau, welche Botschaft er auf der großen Bühne des Prozesses senden will. Es ist eine, die viele rechtsextreme Verschwörungstheoretiker seit Jahren verbreiten, mit den Schlagworten Weltherrschaft, Verdrängung und 2015.