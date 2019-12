Magdeburg Als „Koalition der Vernunft“ bezeichnet die CDU in Sachsen-Anhalt das Bündnis mit SPD und Grünen gern. Mit anderen Worten: Es gab nun mal keine andere Mehrheit – ohne die „extremen Ränder“, wie die CDU Linke und AfD nennt, die auf den Oppositionsbänken im Magdeburger Landtag sitzen. Doch nun befindet sich die Koalition von Ministerpräsident Reiner Haseloff (CDU) erneut im Krisenmodus.

Dieses Mal geht es um einen CDU-Kreisvorstand aus Anhalt-Bitterfeld. Robert Möritz hat eingeräumt, vor acht Jahren als Ordner bei einer Neonazi-Demo gearbeitet zu haben. Aus dem Verein Uniter, der wegen extremistischer Bestrebungen auf dem Radar der Behörden ist, trat er laut CDU erst nach tagelangen Schlagzeilen am Wochenende aus. Und Möritz hat eine sogenannte Schwarze Sonne auf den Arm tätowiert – eine auch bei Neonazis beliebte Figur aus mehreren Hakenkreuzen.

Der Kreisvorstand der CDU Anhalt-Bitterfeld, in dem Möritz Beisitzer ist, stärkte ihm trotz allem den Rücken. Am Freitag beschloss das Gremium ohne Gegenstimme, auf einen Ausschluss aus dem Vorstand oder gar aus der Partei zu verzichten – ein Freispruch erster Güte.

Der Entschluss sorgte bundesweit für Kritik: bei Sozialdemokraten, Grünen, Linken – aber auch in der Union. Die Spitze der Landes-CDU meldete sich hingegen erst, als die Grünen in Bezug auf das Tattoo von Möritz fragten, für wie viele Hakenkreuze Platz in der CDU sei.

CDU-Generalsekretär Sven Schulze forderte nach Telefonaten mit allen Kreisvorsitzenden wütend eine Entschuldigung und drohte mit dem Ende der Koalition. Auch Grüne und SPD dachten laut darüber nach, wie vernünftig die Zusammenarbeit überhaupt noch ist. Aus CDU-Parteikreisen war zu vernehmen, dass die konservative Basis es satt habe, sich ständig gegen Extremismus-Vorwürfe zu wehren.

Dabei kommen die Vorwürfe auch von Parteifreunden. „Ich verfolge das Geschehen in Sachsen-Anhalt mit einer gewissen Sprachlosigkeit“, sagte der sächsische CDU-Bundestagsabgeordnete Marco Wanderwitz. „Den Parteifreunden in Sachsen-Anhalt empfehle ich das Lesen von Geschichtsbüchern und Verfassungsschutzberichten.“ Die schleswig-holsteinische Bildungsministerin Karin Prien (CDU) schrieb auf Twitter: „Es darf nicht der Hauch eines Zweifels bestehen bleiben, dass die Brandmauer steht und zwar ohne Wenn und Aber und ab sofort.“

Es ist nicht das erste Mal, dass die Abgrenzung der Regierungsvertreter in Sachsen-Anhalt von den politischen Rändern im Fokus steht. Aus Sicht von SPD und Grünen ist die Abgrenzung einzelner CDU-Abgeordneter nach Rechtsaußen löchrig bis nicht vorhanden. Jetzt erlebt die Kenia-Koalition mit dem Fall Möritz die nächste Erschütterung. Die Eskalation am Wochenende zeigt, wie dünnhäutig die Koalitionäre in Magdeburg sind.