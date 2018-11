Magdeburg Der AfD-Vorsitzende Jörg Meuthen führt seine Partei in die Wahl zum EU-Parlament. Die Europawahlversammlung der AfD wählte ihn am Freitag in Magdeburg mit rund 90 Prozent der abgegebenen Stimmen auf den ersten Listenplatz. Er war der einzige Kandidat. Meuthen, der die AfD gemeinsam mit Alexander Gauland führt, ist seit Ende 2017 Mitglied des EU-Parlaments – derzeit als einziger AfD-Abgeordneter. Die AfD-Delegierten wollen bis Montag 40 Kandidaten für die Wahl im Mai 2019 bestimmen.

Das Treffen in Sachsen-Anhalt wird von der Affäre um Parteispenden aus dem Ausland überschattet. Die Parteispitze gab Bundestagsfraktionschefin Alice Weidel Rückendeckung. „Der Bundesvorstand sieht keinerlei Verschulden bei Frau Dr. Alice Weidel“, hieß es in einer Erklärung. Alle eingegangenen Zahlungen seien von der Partei zurückgezahlt worden.

Weidels Kreisverband am Bodensee hatte zwischen Juli und September 2017 aus der Schweiz 130 000 Euro erhalten. Name und Nationalität des Spenders sind unbekannt.

Am Mittwoch hatte die AfD eine zweite Großspende von 150 000 Euro aus den Niederlanden bekannt gemacht. Zudem wurde am Freitag eine dritte Spende bekannt. Der Vorsitzende der Stiftung „Stichting Identiteit Europa“, Floris Berkhout, bestätigte, dass am 29. Januar 2016 an den AfD-Verband NRW 49 000 Euro überwiesen wurden. Der Verband habe die Spende jedoch bereits am 7. März 2016 mit Verweis auf das Parteiengesetz zurücküberwiesen.

Für Unruhe unter den rund 600 Delegierten sorgten auch Berichte über die Beobachtung der AfD-Nachwuchsorganisation in Baden-Württemberg. Die JA in Bremen und Niedersachsen war schon zuvor ins Visier der Verfassungsschützer geraten.