Poggenburg nennt AfD „Rattenloch“

Magdeburg Nach seiner internen „Rattenloch“-Äußerung über die eigene Partei hat sich der Ex-Chef der sachsen-anhaltischen AfD, André Poggenburg, öffentlich für den Ausdruck entschuldigt. Er habe in einer internen Gruppe allgemein Parteien so betitelt und nicht explizit die AfD, twitterte der 43-Jährige am Dienstagabend. „Trotzdem entschuldige ich mich hier für diesen Ausdruck!“ Zuvor war bekannt geworden, dass Poggenburg harsche Worte in einem internen Chat an seine AfD-Kollegen gerichtet hatte. Dabei nutzte er auch die Formulierung „Ich frage mich ernsthaft, was für ein Rattenloch eine Partei oder Fraktion überhaupt sein kann“.