Mahnmal für NSU-Mordopfer in Zwickau zerstört

Im sächsischen Zwickau ist ein Mahnmal für die Opfer der rechtsextremen Terrorzelle „Nationalsozialistischer Untergrund" (NSU) beschädigt worden. Laut Polizeidirektion ermittelt der Staatsschutz. Die von unbekannten Tätern abgesägte Eiche sollte an Enver Simsek erinnern. Am 9. September 2000 hatten Uwe Mundlos und Uwe Böhnhardt auf den Blumenhändler geschossen, der zwei Tage später an den Folgen starb. Die Terrorzelle operierte lange von Zwickau aus.