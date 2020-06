Man darf Trump nicht mit gleicher Münze heimzahlen

Frage: US-Präsident Trump hat den Abzug amerikanischer Truppen aus Deutschland angekündigt. Wie bewerten Sie das?

Kujat: Es wirkt wie eine Bestrafung. Es ist nicht nur unüblich, sondern auch unhöflich, wie Präsident Trump mit seinen Verbündeten umgeht. Wir sollten das jedoch mit großer Gelassenheit nehmen. Unsere Sicherheit wird davon in keiner Weise berührt. Die Stationierung von US-Soldaten liegt im sicherheitspolitischen Interesse der Vereinigten Staaten. Sie sind nicht hier, um Deutschland einen Gefallen zu tun.

Frage: Trump kritisiert, dass Deutschland nicht genug in die Sicherheit und den Wehretat investiert und das Zwei-Prozent-Ziel verfehlt. Berechtigt?

Kujat: Natürlich. Ich kritisiere das Verfehlen des Zwei-Prozent-Ziels selbst seit Jahren. Man muss aber differenzieren, was Trump nicht tut. Es ist eine Selbstverpflichtung, die Bundeskanzlerin Angela Merkel mehrfach eingegangen ist. Sie hat zugesagt, dass wir bis 2024 den Anteil am Bruttoinlandsprodukt für Verteidigungsaufwendungen auf zwei Prozent erhöhen. Sie hat weiterhin versichert, dass die Investitionen in militärische Fähigkeiten – also in Material, Ausrüstung und Bewaffnung - auf mehr als 20 Prozent des Verteidigungshaushalts erhöht werden. Von beiden Zielen sind wir weit entfernt. Es ist aber keine Verpflichtung gegenüber der Nato. Wir schulden der Nato überhaupt nichts. Es ist eine Verpflichtung gegenüber der Bundeswehr. Man muss aber auch berücksichtigen, wenn alle Staats- und Regierungschefs sich dazu verpflichten und Deutschland als wohlhabendes Land in der Nato diese Verpflichtung nicht einhält, rüttelt das an einer der Grundsäulen der Allianz, nämlich der Solidarität.

Frage: Wie sollten die NATO auf den geplanten Rückzug der US-Streitkräfte reagieren?

Kujat: Man darf nicht mit gleicher Münze heimzahlen. Es ist wichtig, dass man Klarheit schafft. Auch wenn wir unsere Verpflichtungen bisher nicht erreicht haben, tun wir im Bündnis eine ganze Menge.

