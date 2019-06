Manama /Teheran US-Außenminister Mike Pompeo hält den Iran für Angriffe auf zwei Öltanker in der Nähe des Persischen Golfs für verantwortlich. Die Angriffe seien Teil einer „Kampagne“, um die Spannungen zu eskalieren, sagte er am Donnerstag bei einer Pressekonferenz in Washington. Es handele sich um eine Gefahr für den internationalen Frieden und die Sicherheit.

Auf zwei Tankern war es am Donnerstag in der Nähe der Straße von Hormus zu Explosionen gekommen, die Schiffe wurden beschädigt. Die US-Marine und die Besitzer der Schiffe teilten zunächst nicht mit, mit welcher Waffe die „MT Front Altair“ und die „Kokuka Courageous“ vor der iranischen Küste getroffen worden sein sollen, doch wurde von einem Angriff ausgegangen.

Die USA würden ihre Einheiten und Interessen in der Golfregion verteidigen, beteuerte Pompeo. Details zu etwaigen weiteren Plänen nannte er nicht, Fragen ließ er nicht zu.

Betroffen waren am Donnerstag zwei Schiffe einer deutschen und einer norwegischen Reederei. Die norwegische Seefahrtsbehörde bestätigte einen Angriff auf den Öltanker „Front Altair“. Das norwegische Unternehmen Frontline meldete eine Explosion und einen Brand an Bord des Schiffes.

Die deutsche Reederei Bernhard Schulte Shipmanagement (BSM) in Singapur teilte mit, es seien insgesamt 21 Seeleute von ihrem mit Methanol beladenen Frachter „Kokuka Courageous“ gebracht worden. Das Schiff sei am Morgen beschädigt und ein Crewmitglied leicht verletzt worden. Nach Angaben der Reederei besteht keine Gefahr, dass die „Kokuka Courageous“ sinkt. Die Ladung sei „intakt“.

Der Zwischenfall war auch Thema im Weltsicherheitsrat. UN-Generalsekretär Antonio Guterres verurteilte jedwede Angriffe auf zivile Schiffe. Die Welt könne sich eine große Konfrontation in der Golfregion nicht leisten, erklärte er. Faktenlage und Verantwortung müssten geklärt werden.

Die Arabische Liga rief den Weltsicherheitsrat auf, gegen die Verantwortlichen der jüngsten Angriffe vorzugehen. „Manche Parteien in unserer Region versuchen, Feuer in unserer Region zu entzünden, und wir müssen uns dessen bewusst sein“, sagte der Generalsekretär der Arabischen Liga, Ahmed Abul Gheit. Die internationale Gemeinschaft müsse den Nachbarn in der Region eine unmissverständliche und eindeutige Botschaft senden, „dass subversive Handlungen nicht länger akzeptabel“ seien.

Der iranische Außenminister Mohammed Dschawad Sarif wies auf die Gleichzeitigkeit der berichteten Angriffe und des Treffens von Irans Oberstem Führer Ajatollah Ali Chamenei und Japans Ministerpräsident Shinzo Abe hin. „Verdächtig beschreibt nicht ansatzweise, was heute Morgen wahrscheinlich passiert ist“, twitterte er.

Die EU warnte nach den Vorfällen vor vorschnellen Reaktionen. „Die Region braucht keine weiteren Elemente der Destabilisierung und keine weiteren Spannungen“, sagte die Sprecherin der EU-Außenbeauftragten Federica Mogherini in Brüssel.