Manchester Entschlossen, verbissen, verzweifelt optimistisch: So ließe sich die Stimmung der Delegierten beschreiben, die am Sonntagnachmittag zur Eröffnung des Parteitages der britischen Konservativen in Manchester zusammenkamen. Ein Konferenzplakat verspricht: „Den Brexit schaffen. In den Gesundheitsdienst, die Schulen und die Polizei investieren.“ Das sind genau vier Projekte, die die Regierungspartei in den letzten drei Jahren nicht geliefert hat. Umso entschiedener scheint jetzt der Wille, das Programm durchzuziehen.

Es sieht nicht gut aus für die Torys. Seitdem der neue Vorsitzende Boris Johnson Ende Juli ins Amt kam, hat die Regierungsfraktion sämtliche Abstimmungen verloren. Die einst eh dünne Mehrheit im Unterhaus hat sich in ein Minus von mehr als 40 Stimmen verwandelt, nachdem Johnson 21 Fraktionskollegen feuerte, die seinen harten Brexit-Kurs nicht mittragen wollen. Der Premierminister unterlag vor dem Obersten Gerichtshof, der seine Entscheidung annullierte, das Parlament in eine Zwangspause zu schicken. Johnson wurde in den letzten Tagen heftig für seine aggressive Rhetorik kritisiert.

Doch Boris Johnson gibt sich unbeeindruckt. In einem Interview am Sonntag ließ er Vorwürfe von sich abperlen. Auf seine martialische Sprache angesprochen, die Brexit-Gegner als „Verräter“ und den Kampf gegen einen No Deal als „Kapitulation“ bezeichnet, antwortete der Premier, er sei „ein Modell der Zurückhaltung“ gewesen. Die Brexit-Debatte hat viel zu lange angedauert, meinte er, es sei Zeit „den Brexit zu schaffen und das Land voranzubringen.“ Freilich konnte er keine konkreten Angaben machen, wie ein Deal aussehen könnte.

Der Brexit wird auch den Parteitag dominieren. Offener Streit über den richtigen Kurs wie in früheren Jahren ist nicht zu erwarten, nachdem Johnson seine Kritiker aus der Fraktion geworfen hat. Stattdessen dürfte die viertägige Konferenz zu einem Jubelfest für Boris werden. Zu Beginn des Parteitages wurden massive Investitionen in den staatlichen Gesundheitsdienst NHS angekündigt.