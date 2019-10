Messerattacke schockiert Manchester

Feine Sahne Fischfilet Kommen Nach Oldenburg Immer noch nicht komplett im Arsch

Am 14. Dezember spielt die linke Polit-Punkband Feine Sahne Fischfilet ihr bislang erstes Konzert in Oldenburg. Es ist eines von nur zwei Konzerten in Niedersachsen während der „Wir haben immer noch uns!“-Tour im Winter. Bassist Kai Irrgang (30) hat mit unserer Zeitung über den Verfassungsschutz, Nazis und die Musik der Band aus Mecklenburg-Vorpommern gesprochen.