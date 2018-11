Manila Die ehemalige philippinische „First Lady“ Imelda Marcos soll ins Gefängnis. Die 89-Jährige wurde am Freitag wegen Korruption in sieben verschiedenen Fällen zu insgesamt mehr als 42 Jahren Haft verurteilt. Dabei geht es insbesondere um illegale Bankkonten in der Schweiz, die sie zusammen mit ihrem Mann bereits in den 1970er Jahren eröffnet haben soll. Zudem ordnete ein Sondergericht in der Hauptstadt Manila ihre Verhaftung an. Bei dem Urteilspruch war die Witwe des langjährigen Diktators Ferdinand Marcos (1917-1989) selbst nicht anwesend.

Nach Angaben der Staatsanwaltschaft hat Imelda Marcos die Möglichkeit, gegen die Verurteilung Berufung einzulegen. Möglich ist auch, dass sie eine Kaution stellt, um nicht verhaftet zu werden.