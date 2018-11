Mannheim /Berlin Im Rennen um den Vorsitz der CDU liegt deren amtierende Generalsekretärin Annegret Kramp-Karrenbauer vorn. Mehr als jeder dritte befragte Unionsanhänger (35 Prozent) erklärte sie zu seiner Favoritin, wie aus dem „Politbarometer“ hervorgeht, das die Mannheimer Forschungsgruppe Wahlen für diese Zeitung und das ZDF ermittelte. Unter allen Befragten kam sie auf einen etwas geringeren Zuspruch von 31 Prozent.

Damit hat Kramp-Karrenbauer einen leichten Vorsprung vor Ex-Unionsfraktionschef Friedrich Merz, den 33 Prozent der Unionsanhänger und 25 Prozent aller Befragten bevorzugen. Gesundheitsminister Jens Spahn hingegen bleibt mit sieben Prozent beziehungsweise sechs Prozent deutlich zurück.

Wenn am nächsten Sonntag Bundestagswahl wäre, blieben die Union mit 27 Prozent und die SPD mit 14 Prozent unverändert bei ihren bisherigen Tiefstwerten. Die Grünen hingegen würden sich um zwei Prozentpunkte auf 22 Prozent verbessern. Die AfD würde nur noch 14 Prozent (minus zwei) erreichen. Die FDP käme auf neun Prozent (plus eins), die Linke ebenfalls auf neun Prozent (minus eins).

Sollte die Koalition aus Union und SPD vorzeitig scheitern (womit 41 Prozent der Befragten rechnen), wären 71 Prozent für Neuwahlen. Nur 25 Prozent hätten dann lieber die Bildung einer Jamaika-Koalition aus Union, FDP und Grünen.

Den Rückzug Angela Merkels vom CDU-Parteivorsitz sehen die Deutschen klar positiv: 78 Prozent und auch 72 Prozent der Unionsanhänger finden es gut, dass Merkel beim CDU-Parteitag im Dezember nicht wieder als Parteivorsitzende kandidieren will. Dass Merkel dennoch Kanzlerin bleiben will, finden 63 Prozent der Deutschen gut und 34 Prozent nicht gut.

Was den politischen Kurs der CDU betrifft, wird der Ruf nach mehr traditionell-konservativer Politik in der Unionsanhängerschaft lauter. Nach 35 Prozent im Februar sollten jetzt nach Ansicht von 44 Prozent der Unionsanhänger traditionell-konservative Werte in der CDU-Politik zukünftig eine stärkere Rolle spielen.

In der SPD-Anhängerschaft wächst ebenfalls der Wunsch nach einem geschärften Profil: Nach 43 Prozent im Februar plädieren jetzt 50 Prozent der SPD-Anhänger für mehr linke Politik. Nach Ansicht von 68 Prozent der SPD-Anhänger wäre es für die Partei besser, aus der Großen Koalition auszusteigen. Im Oktober hatten dafür allerdings sogar 76 Prozent plädiert.