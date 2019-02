Mannheim /Berlin Die SPD bleibt trotz breiter Zustimmung zu ihrer sozialpolitischen Offensive im aktuellen Politbarometer im Umfragetief. Das ermittelte die Mannheimer Forschungsgruppe Wahlen für unsere Zeitung und das ZDF. Darin erklären zwar 77 Prozent der Befragten, sie fänden es gut, dass die Sozialdemokraten der Sozialpolitik einen größeren Stellenwert einräumen und dafür mehr Geld ausgeben wollen.

In der Sonntagsfrage kommt die SPD nach ihrem Zugewinn Anfang Februar aber trotzdem nur auf 15 Prozent (minus 1). Die Union verbessert sich auf 31 Prozent, die AfD auf 13 Prozent (beide plus 1). Die Grünen liegen unverändert bei 20 Prozent, die Linken bei neun. Die FDP landet bei sieben Prozent (minus 1). Außer der Großen Koalition hätte weiterhin Schwarz/Grün als einziges Zweier-Bündnis eine parlamentarische Mehrheit.

In den vergangenen Wochen haben die Sozialdemokraten an ihrem programmatischen Profil gearbeitet. Eine Mehrheit von 53 Prozent aller Befragten glaubt zudem, dass ein solcher Kurs der SPD bei künftigen Wahlen nutzen wird, und sieben Prozent glauben hingegen, dass so ein Kurs schaden wird. 36 Prozent meinen, dass das keine großen Auswirkungen haben wird.