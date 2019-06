Mannheim /Berlin Die Zustimmung für die Grünen ist im aktuellen „Politbarometer“ auf einen neuen Rekordwert geklettert. In der am Donnerstag veröffentlichten Umfrage, die die Forschungsgruppe Wahlen für unsere Zeitung und das ZDF ermittelte, legte die Partei um sechs Prozentpunkte auf 26 Prozent zu. Damit liegt die Partei nur noch knapp hinter der Union, die 3 Punkte auf 27 Prozent verlor. Die SPD sackte auf ein Rekordtief von 13 Prozent (minus 3 Prozentpunkte).

In der neuen Umfrage verlor zudem die AfD einen Punkt auf 13 Prozent. Die Linken büßten leicht ein und kamen auf 7 Prozent (minus 1), die FDP blieb unverändert bei ebenfalls 7 Prozent. Auf die anderen Parteien entfielen ebenfalls 7 Prozent (plus 2).

• Wichtigste Politiker

In der Rangliste der zehn wichtigsten Politiker gibt es Änderungen. Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU) ist in die Liste reingerutscht, nicht mehr dabei ist Sahra Wagenknecht (Linke).

• Große Koalition

Die Zweifel, dass die Koalition aus Union und SPD die volle Legislaturperiode bis 2021 hält, wachsen: Aktuell rechnen 46 Prozent der Befragten mit einem vorzeitigen Bruch. 47 Prozent glauben dagegen, dass die Regierung bis zum Ende der Legislaturperiode Bestand haben wird.

• Neuwahlen

Bei diesem Thema sind die Meinungen fast ausgeglichen: 36 Prozent der Befragten lehnen Neuwahlen ab, 38 Prozent sprechen sich für vorgezogene Bundestagswahlen aus. 24 Prozent ist das „egal“. Abgelehnt werden Neuwahlen von den meisten Anhängern der Union (60 Prozent) und der SPD (46 Prozent). Dagegen überwiegt in den Anhängerschaften der anderen Parteien jeweils der Anteil derer, die Neuwahlen positiv beurteilen, am stärksten bei der AfD.

• Gewünschte Koalition

19 Prozent wünschen sich ein Bündnis aus Union und Grünen, 11 Prozent präferieren eine Koalition aus SPD und Grünen. Nur 9 Prozent sprechen sich für eine Große Koalition aus, 7 Prozent befürworten ein Zusammengehen aus CDU/CSU, FDP und Grünen. 6 Prozent sind für für Schwarz/Gelb und ebenfalls 6 Prozent sind für Rot/Rot/Grün.

• Merkel-Bewertung

Die Arbeit der Bundeskanzlerin wird immer noch positiv bewertet: 69 Prozent der Befragten nennen die Arbeit von Angela Merkel „gut“, 28 Prozent attestieren der Regierungschefin eher schlechte Leistungen.

• Nahles-Rücktritt

Zum Rücktritt von Andrea Nahles als SPD-Partei- und Fraktionschefin gehen die Meinungen auseinander. 31 Prozent sind der Meinung, der Rücktritt ist für die Zukunft der SPD eher gut, 36 Prozent sagen „eher schlecht“ und 27 Prozent sind der Meinung, dies habe keine großen Auswirkungen auf die Zukunft der Sozialdemokratie.

• SPD-Zukunft

Die Frage, ob sich die SPD wieder erholen wird, kann nicht eindeutig beantwortet werden: Die Hälfte geht davon aus, dass die SPD wieder aus dem Tief kommt, 46 Prozent sind eher skeptisch. Bei der Frage, was für die SPD besser wäre, sprechen sich 53 Prozent aller Befragten und 48 Prozent der SPD-Anhänger für den Gang in die Opposition aus, 41 Prozent aller Wahlberechtigten – aber die Hälfte der SPD-Anhänger – geht davon aus, dass es für die SPD besser wäre, in der Bundesregierung zu bleiben.