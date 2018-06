Mannheim /Berlin Jeder dritte Deutsche glaubt laut einer Umfrage an den WM-Triumph der Fußball-Nationalmannschaft von Bundestrainer Joachim Löw. Das ergab das Politbarometer der Forschungsgruppe Wahlen, das für diese Zeitung und das ZDF ermittelt wurde.

Demnach meinen 34 Prozent der befragten Erwachsenen, dass Deutschland den Titel bei der Weltmeisterschaft in Russland holen wird. Vor vier Jahren hatten nur 22 Prozent an einen WM-Coup in Brasilien geglaubt. 54 Prozent gehen nicht von einer erfolgreichen Titelverteidigung aus.

Über die Tatsache, dass die WM in Russland stattfindet, sind die Befragten laut Forschungsgruppe Wahlen uneins. 30 Prozent finden den Austragungsort gut, 32 Prozent schlecht. 37 Prozent ist es egal. Weitere Aussagen des Politbarometers:

• Wäre bereits am Sonntag Bundestagswahl, gäbe es leichte Verluste für die Union und die AfD, Linke und Grüne könnten leicht zulegen. Die Union käme auf 33 Prozent (-1), die SPD könnte weiterhin mit 20 Prozent rechnen, die AfD mit 13 (-1) und die FDP mit 8 (+/-0). Die Linke würde sich auf 10 (+1) verbessern, die Grünen auf 13 (+1).

• Das Thema Flüchtlinge, Ausländer und Integration ist nach wie vor das wichtigste Problem in Deutschland. Bei der ohne Antwortvorgaben gestellten Frage mit bis zu zwei Angaben nennen 53 Prozent – und damit wieder etwas mehr Befragte als zuletzt – diesen Bereich. Danach folgen mit deutlichen Abständen die Themen Rente und Alterssicherung (15), „Soziales Gefälle“ bzw. „Soziale Gerechtigkeit“ (11) sowie Bildung und Schule (8).

• Aktuell sind 58 Prozent und damit ähnlich viele Befragte wie zuletzt (März: 60) der Meinung, dass wir die vielen Flüchtlinge aus Krisengebieten bei uns verkraften, 39 Prozent sind gegenteiliger Ansicht.

• Deutlich kritischer als ihre Arbeit insgesamt wird Angela Merkels Flüchtlingspolitik gesehen: Die Mehrheit von 53 Prozent spricht von eher schlechter Arbeit auf diesem Gebiet (März: 54). 43 Prozent fällen an dieser Stelle ein positives Urteil (März: 41).

• Die Deutschen sind skeptisch, was die korrekte Vorgehensweise der Behörden bei den Asylentscheidungen angeht. Lediglich 23 Prozent gehen von korrekten Entscheidungen bei der Bearbeitung der Asylanträge in deutschen Behörden aus, eine deutliche Mehrheit von 64 Prozent ist der Meinung, im Großen und Ganzen läuft dies nicht korrekt ab.

• Bei der Diskussion um eine Aufarbeitung der Missstände im Bundesamt für Migration und Flüchtlinge gibt es in der Bevölkerung ein deutliches Votum für das Einsetzen eines Untersuchungsausschusses: 64 Prozent der Befragten sprechen sich für einen solchen aus, 28 Prozent sind der Ansicht, die Untersuchung der Vorgänge im Innenausschuss genügt.