Mannheim /Berlin Vor dem SPD-Sonderparteitag zu Verhandlungen über eine Große Koalition sind die Sozialdemokraten in der Wählergunst auf ein neues Umfragetief gesunken. Wenn Sonntag gewählt würde, käme die CDU/CSU auf 33 Prozent (plus 1 im Vergleich zu Anfang Dezember) und die SPD nur noch auf 20 Prozent (minus 3), wie am Freitag aus dem „Politbarometer“ hervorging, das die Mannheimer Forschungsgruppe Wahlen für diese Zeitung und das ZDF ermittelte. Die Grünen erhielten demnach zwölf Prozent (unverändert). Die AfD erreichte zwölf Prozent (unverändert), die FDP acht Prozent (unverändert), die Linke zehn Prozent (plus 1);

Ob es für die SPD in der momentanen Situation besser wäre, eine Große Koalition einzugehen oder den Gang in die Opposition anzustreben, darüber gibt es sowohl in der Gesamtbevölkerung als auch innerhalb der SPD-Anhängerschaft kein klares Votum: 46 Prozent aller Befragten und 47 Prozent der SPD-Anhänger sehen die SPD in der Großen Koalition besser aufgehoben, 48 Prozent beziehungsweise 51 Prozent sehen für die SPD Vorteile in der Opposition.

Die Arbeit des SPD-Vorsitzenden Martin Schulz bewerten 35 Prozent aller Wahlberechtigten gut, eine Mehrheit von 55 Prozent beurteilt seine Arbeit jedoch negativ. In den Reihen der SPD-Anhänger stellen allerdings 66 Prozent Schulz ein gutes Zeugnis aus.

Gesunken ist die Zustimmung für Angela Merkel als Bundeskanzlerin. Wenn Merkel wieder Kanzlerin wird, fänden das 54 Prozent der Befragten gut und 42 Prozent nicht gut, heißt es im „Politbarometer“. Unmittelbar nach der Bundestagswahl lag ihre Unterstützung demnach noch bei 62 Prozent (nicht gut: 35 Prozent).

Unabhängig von der recht kritischen Sicht auf die Sondierungsergebnisse stößt die Große Koalition in der Gesamtbevölkerung laut Umfrage eher auf Wohlwollen: 45 Prozent fänden eine gemeinsame Regierung von CDU/CSU und SPD gut, 17 Prozent wäre das egal, und 36 Prozent fänden sie schlecht.

Die Bewertung der Sondierungen fällt wie folgt aus: Insgesamt finden 38 Prozent der Befragten die Ergebnisse gut und 41 Prozent nicht gut. Lediglich die Anhänger der CDU/CSU halten diese mehrheitlich für gut (57 Prozent zu 23 Prozent). Bei den SPD-Anhängern sind die Meinungen eher geteilt (41 Prozent zu 46 Prozent). Nach Meinung der Befragten tragen die Ergebnisse eher die Handschrift der CDU als die der SPD.